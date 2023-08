Musica, teatro e cabaret: prosegue a Modica la stagione "InTeatroAperto"

La stagione estiva "InTeatroAperto" promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, continua a riscuotere un notevole successo di partecipazione. Dopo una serie di spettacoli teatrali molto divertenti e i memorabili eventi con Roy Paci, Stefano Bollani e Mario Biondi, l'estate prosegue con una programmazione che spazia dalla musica classica al teatro comico, garantendo un'esperienza culturale coinvolgente per un vasto pubblico. Il suggestivo scenario del chiostro di Palazzo San Domenico a Modica si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione questo giovedì 24 agosto. Il quartetto d'archi di altissimo livello dei "Berliner Philharmoniker", una delle orchestre più famose al mondo, si esibirà in un'incantevole serata musicale dedicata a composizioni di Beethoven, Smetana e Wolf. Il quartetto, composto dai virtuosi musicisti Luiz Filip Coelho e Romani Tommasini ai violini, Wolfgang Talirz alla viola e Davis Riniker al violoncello, promette un'esibizione indimenticabile. I biglietti per questo evento straordinario sono disponibili presso il botteghino del teatro e online al seguente indirizzo: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/quartetto-darchi-dei-berliner-p....

La serata del 25 agosto sarà invece all'insegna del cabaret con lo spettacolo "Non ci resta che ridere". Quattro simpatici attori comici di talento eccezionale - Antonio Panzica, noto come ShowMed, Francesco Bolignari, Roberto Pizzo e Riccardo Tona - porteranno il loro umorismo irresistibile e la loro energia travolgente all'anfiteatro Lorenzo La Monica - San Giuseppe U Timpuni. Uno spettacolo che promette di regalare molte risate, grazie a sketch, monologhi e battute sarcastiche. I biglietti per questo evento sono disponibili presso il botteghino del teatro e online al seguente indirizzo: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/non-ci-resta-che-ridere.

Il 26 agosto, l'atrio comunale di Palazzo San Domenico ospiterà il concerto conclusivo della masterclass internazionale di formazione orchestrale di "Professione Orchestra". Dopo intensi giorni di studio sotto la guida di Salvatore Percacciolo e Mirko Caruso, l'International Youth Symphony & Wind Orchestra salirà sul palco, eseguendo brani di Beethoven, Borodin e Bizet. In qualità di solista, il maestro Luciano De Luca al Euphonium incanterà il pubblico con la sua straordinaria performance. I biglietti per questa serata imperdibile sono disponibili presso il botteghino del teatro e online al seguente indirizzo: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/professione-orchestra-mastercla....