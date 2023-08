Rubano sacchi di juta in un negozio a Noto, due scoperti e denunciati

Agenti del Commissariato di Noto, a seguito di celere attività investigativa che si è avvalsa anche delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno denunciato un giovane di 28 anni e un minorenne di 17 anni per il reato di furto.

In particolare, i due giovani, nel primo pomeriggio del 2 agosto scorso, asportavano da un negozio dei sacchi di juta, per un valore di circa 100 euro, e si allontanavano subito dopo a bordo di uno scooter.