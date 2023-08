Rapina con sequestro in villa a Siracusa, arrestati 4 banditi

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Siracusa per una violenta rapina in villa con sequestro avvenuta nella zona Fanusa - Arenella nel gennaio scorso.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura, nei confronti di tre catanesi e un siracusano, ritenuti i responsabili del colpo. I rapinatori, armati e con il volto coperto da da passamontagna, dopo aver fatto irruzione nell'abitazione aggredirono le persone presenti - uno dei figli del proprietario e la fidanzata - immobilizzate con delle fascette in plastica ei mbavagliate con del nastro adesivo. I banditi li minacciarono con armi e coltelli per farsi indicare il luogo dove erano custoditi soldi e gioielli. Dopo aver messo la casa a soqquadro, i rapinatori si impossessarono di oggetti di valore e di una cassaforte di grandi dimensioni, caricata nel portabagagli dell'auto prima di darsi alla fuga. Le vittime riuscirono a liberarsi e a dare l'allarme consentendo ai carabinieri d'intercettare, poco dopo, l'auto dei banditi. Ne scaturì un inseguimento che si concluse in una rimessa di barche, dove i malviventi, sentendosi braccati, si dileguarono a piedi abbandonando l'auto con la cassaforte. Nelle ffasi concitate della fuga uno dei rapinatori dimenticò il passamontagna e dei guanti, grazie ai quali è stato possibile identificarlo tramite il Dna e risalire poi agli altri complici. L'intervento dei Carabinieri ha consentito di recuperare la refurtiva e restituire l'autovettura, risultata rubata, al proprietario. Si chiama Danilo Casto, 40 anni, di Siracusa, uno dei presunti autori dell'assalto alla villa.