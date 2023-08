Siracusa, ingresso vietato a non vedente col cane all'Acqua Park: è polemica

"Ci dispiace, ma lei con il cane non può entrare". Un non vedente, Salvo Cocciro, è stato respinto all'ingresso dei cancelli dell'Acqua Park nella zona ddi contrada Spalla a Siracusa. L'uomo ha cercato di far valere le proprie ragioni, "Calpestata la legge". Ma la direttrice del parco dei divertimenti è stata inflessibile, "è il regolamento". E sulla vicenda si è scatenata una bufera di polemiche ed oggi la direttrice di Acqua Park è stata costretta a scrivere un post sui social. " Verrò crocifissa da qualche giornale per non aver fatto entrare al parco un non vedente accompagnato dal proprio cane e da 4 amici...E' stato invitato ad entrare con la moglie e gli amici ad esclusione del proprio cane...Mi difendo e difendo i cento collaboratori dell'Aretusa Park ,sia perche' l'organizzazione dell'Acquapark attualmente non prevede l'accoglienza di animali ,come da regolamento affisso sia fuori dalla biglietteria che su tutti i social, sia per non avere un' autorizzazione sanitaria che lo consente.

L'Acquapark e tutti noi siamo sempre ben disposti ad accogliere le esigenze di tutti...Ma mai potremmo compromettere le ideali condizioni igienico-sanitarie che consentono ai nostri clienti di fare un esperienza in totale tranquillità e sicurezza sanitaria".