Malore in strada, morto 50enne a Santa Maria del Cedro

Un uomo di circa 50 anni, di origini campane, è deceduto stamane per un malore improvviso a Santa Maria del Cedro.

L'uomo si trovava nei pressi di un esercizio commerciale, lungo la strada statale 18.

Vani si sono rivelati i tentativi di rianimarlo messi in atto dal personale sanitario giunto sul posto con un'ambulanza e con l'elicottero del 118.

Purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Per alcune ore, il traffico sulla statale trafficatissima in questo periodo è rimasto bloccato per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri della compagnia di Scalea e gli agenti della Polizia locale di Santa Maria del Cedro.