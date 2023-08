Siracusa Calcio, domani Russotto incontra i giornalisti

Domani, alle ore 15, prima della seduta di allenamento, Andrea Russotto incontrerà i giornalisti presso la sala stampa dello stadio Nicola De Simone. L'ex Catania è il fiore all'occhiello della formazione azzurra. Lo scorso anno ha conquistato la promozione con gli etnei, realizzando 8 gol.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha esordito in Serie A con il Treviso - club con il quale è stato protagonista anche in Serie B - ed è poi stato acquistato dal Napoli, con cui ha disputato una stagione nella massima serie debuttando anche in Coppa Uefa Conta oltre 100 presenze in Serie B con Crotone e Livorno e più di 250 presenze in Serie C con Carrarese, Catanzaro, Sambenedettese e Cavese