Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato questa notte, alle ore 3:28, sulla costa calabra sud orientale. L'epicentro si è avuto a una profondità di 37 km. Il terremoto si è verificato a 69 km da Reggio Calabria e a 79 km da Messina. Nelle scorse ore sempre in Calabria, a Frascineto, in provincia di Cosenza è stato registarto un terremoto di magnitudo 2.1. In questo caso l'epicentro si è avuto a 8 km di profondità.