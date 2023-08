Droga a Noto, revocato l'affidamento ai servizi sociali: in carcere

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Noto eseguito il decreto del magistrato di sorveglianza di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali con conseguente carcerazione nei confronti di un sessantenne di Noto.

L’uomo, arrestato il 17 agosto u.s. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, era stato affidato in prova ai servizi sociali ma, per la gravità della condotta delittuosa tenuta e il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della misura alternativa, veniva segnalato al magistrato di sorveglianza che disponeva la sospensione dell’affidamento e l’accompagnamento presso un istituto di detenzione carceraria.

Pertanto, al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Cavadonna.