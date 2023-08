Controlli dei Nas nel litorale di Scicli, 95 chili di alimenti sequestrati a Sampieri

Operazione di controllo delle strutture balneari di Sampieri, nel litorale di Scicli, svolta dal Comando Compagnia Carabinieri di Modica, in particolare dai militari della Tenenza di Scicli e della Stazione di Donnalucata con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato Lavoro ed il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa. Sono stati sequestrati 95 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione ed è stato segnalato alla Procura di Ragusa il titolare di una struttura balneare. Inoltre è stato accertato l’impiego di 3 lavoratori irregolari, in due diverse strutture e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro. Le due strutture sono state, inoltre, destinatarie del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che avrà effetto solo nel caso in cui i datori di lavoro non provvedano al pagamento delle relative sanzioni elevate in materia di sicurezza e per l’impiego della manodopera in nero.