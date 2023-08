Comune di Palermo approva progetto esecutivo riqualificazione delle palestre

"Dopo due anni dalla comunicazione di avvenuto finanziamento, il Comune di Palermo ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della palestra dell'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino. Un grazie speciale ai professionisti che, ha titolo gratuito, hanno aiutato la nostra istituzione scolastica a predisporre il progetto di massima, consentendo al Comune di candidare la nostra scuola al finanziamento dello Stato". Così Giusto Catania, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino di Palermo. "Siamo felici - aggiunge -, perchè saremo in grado di offrire a studenti e studentesse, e all'intero quartiere Cep, una struttura in grado di ospitare tante attività sportive e ludiche. Il progetto, oltre al rifacimento della palestra interna, prevede anche la realizzazione di un campo di pallavolo all'aperto. Questo spazio sportivo affiancherà un'altra opera in fase di realizzazione e che già nel prossimo mese di settembre sarà ultimata: un campetto polivalente tra i plessi Fuga e Calandrucci della nostra scuola. Grazie alla programmazione accurata, svolta dagli organi collegiali, e alla proficua collaborazione con l'amministrazione comunale il nostro istituto avrà nuovi spazi sportivi considerati all'avanguardia in tutta la città", conclude Giusto Catania.