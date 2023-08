Soldi dalla Regione ai Comuni con bandiere Blu, verde e lilla

La Regione conferisce un premio in denaro alle località costiere della Sicilia che, lo scorso anno, hanno ricevuto il riconoscimento internazionale di "Bandiera blu" da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea), di "Bandiera verde" da parte dei pediatri italiani e di "Bandiera lilla" da parte dell'omonima cooperativa che individua e premia i comuni che prestano particolare attenzione alle persone con disabilità.

Si tratta complessivamente di 350 mila euro che sono stati assegnati con decreto dell'assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina, e dell'assessore regionale dell'Economia, Marco Falcone, tenuto conto del numero dei comuni beneficiari e della loro densità demografica. Ulteriori 63 mila euro sono andati a 3 comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di "Comuni plastic free" da parte dell'omonima onlus nazionale.

"Un riconoscimento in denaro - precisa l'assessore Messina - che vuole essere un segno tangibile dell'attenzione del governo regionale alle buone pratiche adottate dai comuni. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di premiare le amministrazioni virtuose e stimolare anche altri comuni ad attivare iniziative capaci di salvaguardare l'ambiente costiero, migliorare la qualità del territorio e dei servizi e promuovere il turismo".

"Premiare gli enti locali che, sotto diversi punti di vista, hanno saputo investire sulla difesa dell'ambiente e sulla fruizione del proprio patrimonio naturale come mare e spiagge - aggiunge l'assessore Falcone - è una scelta che rafforza il legame sinergico e costante che deve esserci fra la Regione e i comuni.

Dal dialogo proficuo fra livelli di governo si azionano buone prassi che possono sempre più diffondersi sul territorio". Le risorse assegnate, previste dalla legge di stabilità regionale 2023/2025, sono destinate all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

Gli undici comuni riconosciuti come località "Bandiera blu" ricadono nelle province di Agrigento, Messina e Ragusa. A questi sono stati assegnati 200 mila euro così ripartiti: per la provincia di Agrigento unico premiato è il comune di Menfi (11.603,28 euro). Per la provincia di Messina, i comuni di Alì Terme (18.129,02 euro), Furci Siculo (13.392,96 euro), Lipari (12.425,69 euro), Roccalumera (19.598,99 euro), Santa Teresa di Riva (36.605,30 euro) e Tusa (10.627,24 euro). Per la provincia di Ragusa, i comuni di Ispica (12.494,80 euro), Pozzallo (38.644,13 euro), Modica (13.472,50 euro) e Ragusa (13.006,09 euro).

Centomila euro vanno, invece, ai 13 comuni "Bandiera verde" dove, a giudizio dei pediatri italiani, si trovano le spiagge più accessibili ai bambini sia in termini di sicurezza che di servizi offerti. In particolare, si tratta di spiagge con acque limpide, dove i bambini possono giocare, con spazi adeguati tra gli ombrelloni, con aree giochi condivisibili, con ingresso al mare possibilmente digradante, con presenza di bagnini e salvataggio, bar nelle vicinanze per spuntini e per scaldare il biberon, spazi per cambiare il pannolino e allattare. I comuni premiati sono:

Catania (11.974,60 euro) e, in provincia di Messina, Giardini Naxos (12.383,73 euro). Poi, ancora, Palermo (23.382,98 euro), e, in provincia, Balestrate (8.637,04 euro) e Cefalù (4.886,54 euro).

In provincia di Ragusa, troviamo Santa Croce Camerina (5.157,50 euro), Scicli (4.802,82 euro), Vittoria (5.538,19 euro). Per la provincia di Siracusa, il comune di Noto (4.058,83 euro). Quattro i comuni del trapanese: Campobello di Mazara (4.705,88 euro), Marsala (5.479,53 euro), Mazara del Vallo (4.750,34 euro) e San Vito Lo Capo (4.242,02 euro).

Ai comuni in cui si trovano le quattro spiagge con il riconoscimento di "Bandiera lilla", ovvero attrezzate per accogliere al meglio le persone con disabilità, vanno 50 mila euro. I comuni premiati sono Nizza di Sicilia (13.274,28 euro) e Savoca (11.222,55) nel messinese; in provincia di Siracusa, Avola (17.120,05 euro) e, nel Trapanese, San Vito Lo Capo (8.383,12 euro).

Sessantatremila euro, infine, vanno ai comuni "Plastic free", ovvero, quei comuni che si sono distinti per aver adottato iniziative volte a migliorare l'ambiente nell'interesse delle future generazioni, così come previsto dal protocollo d'intesa che ha intensificato le azioni di pulizia delle coste e attuato politiche di gestione virtuosa dei rifiuti. Sono stati premiati tre comuni: nel Messinese, Roccalumera (3.452,27 euro), in provincia di Palermo, Cefalù (12.311,40 euro) ed, infine, nel Ragusano, Modica (47.236,33 euro).

In funzione delle assegnazioni, la città di Modica si distingue come il comune più virtuoso della Sicilia, con un totale di trasferimenti di 60.708,83 euro e due riconoscimenti.