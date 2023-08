Si ferisce con un coltello durante lite e muore dissanguato a Cittanova

Si sarebbe ferito con un coltello, per cause accidentali, recidendosi l'arteria femorale.

Si chiamava Arab Aziz, un ambulante marocchino di 35 anni, residente da tempo a Cittanova, nella Piana di Gioia Tauro, deceduto nell'ospedale di Polistena.

Aziz, coinvolto in una lite per motivi economici con alcuni connazionali, avrebbe impugnato un coltello a serramanico perdendo poi l'equilibrio a causa dello stato di alterazione alcolica e ferendosi alla gamba all'altezza dell'areteria femorale.