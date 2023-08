Spopola sui social il video dei 4 fratelli di Ciminna che cantano l'Italia

Iloro video su Tik Tok, Instagram e Facebook stanno spopolando tra il popolo della rete.

Un milione di follower tra Tik Tok ed Instagram.

Sono uniti dalla passione per la musica ereditata dai genitori emigrati negli anni '60 da Ciminna in Svizzera i quattro fratelli Esteriore: Piero, 46 anni, sposato e tre figli, Mimmo, 39, sposato e due figli, Gabriele, di 28, e Amedeo di 26. I primi tre parrucchieri, l'ultimo con il diploma di ragioniere ma fotografo come il nonno e anima social del gruppo. Sconosciuti al pubblico italiano fino al novembre 2019 grazie alla popolare trasmissione 'Tu si que vales', di Maria De Filippi, su Canale 5, vengono lanciati al grande pubblico.

Gli "Esteriore brothers" hanno collezionato più di 35 milioni di visualizzazioni per il video girato in gondola a Venezia durante il quale cantano 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e poveri, 19 milioni di visualizzazioni sui principali social con la canzone di Umberto Tozzi 'Ti amo' nel giorno dell'85/mo compleanno alla zia Rosina, vicina di casa a Ciminna, la cittadina d'origine a 40 km da Palermo. Quasi 13 milioni di visualizzazioni per il video girato attorno alla tavola imbandita di pane, salame e bicchieri di vino, nella casetta di campagna.

I video, esclusivamente con il cellulare, vengono realizzati dal cugino Moreno Theurillat, 26 anni, che li segue ormai ovunque. Anche in camper, visto che hanno deciso di girare l'Europa e il mondo per suonare e cantare le canzoni di successo che tanto amano gli emigrati italiani. "Papà cantava e suonava il piano, mamma cantava, decisero di trasferirsi a Laufen, paesino a una trentina di km da Basilea, per lavorare nella fabbrica 'Isola' che produceva fili elettrici e bobine - racconta Piero, leader del gruppo, con esperienze negli Usa e che nel 2004 ha rappresentato la Svizzera all'Eurovision song contest di Istanbul - Poi mio papà, continuò gli studi occupandosi di elettronica per gli aerei. Ma i nostri genitori si esibivano in occasione di feste, matrimoni ed eventi aziendali. Da ragazzino mi sono unito a loro sul palco. Dopo un po' a noi si è aggiunto anche Mimmo. Da qui, la mia scelta di intraprendere la carriera di cantante e ho coinvolto anche i miei fratelli".