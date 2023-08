Brucia Ragusa Ibla, evacuate masserie e abitazioni a fondo valle

Le fiamme stanno dirigendo verso Ibla da un lato, e verso contrada Cilone dall'altro. Evacuate masserie e abitazioni a fondo valle. E alle prime luci dell'alba vi sara' una nuova valutazione della situazione: potrebbero riprendere i lanci d'acqua dall'alto. Un repentino cambio di vento sta rendendo pericoloso l'evolversi di un incendio scoppiato intorno alle 13 nelle contrade Scassale e Patro.

L'intervento di due elicotteri e di un canadair che complessivamente hanno effettuato oltre 30 lanci d'acqua dall'alto, non sono bastati ad avere ragione delle fiamme che hanno ripreso vigore. Disposte due squadre a presidio per la notte lungo i due fronti; sono state richiamate in servizio diverse unita dei vigili del fuoco. E' stata anche richiesta la collaborazione alla Forestale e alle Forze dell'ordine e sono state evacuate masserie ed abitazioni troppo vicine ai fronti delle fiamme. Cinque unita' sono a presidio di ripetitori e antenne, due a presidio delle pompe in via del Mercato ad Ibla oltre alla vigilanza verso Chiaramonte e Giarratana. Le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un casolare nella vallata che da' su Ibla, nella zona del cimitero vecchio; alimentate da rifiuti accumulati, hanno determinato lo scoppio di una bombola, i cui frammenti infuocati sono stati proiettati nella vegetazione alimentando il rogo.