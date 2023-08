Appiccato il fuoco nella zona di Misilmeri, il sindaco: piromani senza scrupoli

Un incendio è divampato da ierisera nella strada provinciale 37 a Gibilrossa, nella zona di Misilmeri (Pa), è il terzo rogo nel giro di pochi giorni. Quattro squadre dei vigili del fuoco e un elicottero della forestale sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni. "Ho appena appreso degli incendi appiccati a Gibilrossa e lungo la provinciale 37, la strada che collega Ciaculli a Gibilrossa. Ancora una volta - dice Rosario Rizzolo, sindaco di Misilmeri - la nostra zona viene martoriata per mano dell'uomo che senza scrupoli e senza rispetto continua a creare ingenti danni non soltanto alla natura ma a cose e persone". "Purtroppo la chiusura, ormai da anni, della provinciale 37 rappresenta un grande problema creando non indifferenti disagiai residenti di Gibilrossa, di Belmonte Mezzagno e di quanti utilizzano la stessa come collegamento con la città di Palermo",conclude il sindaco