Minaccia per avere soldi il padre e la sorella, denunciato ad Aragona

Per maltrattamenti in famiglia, violenza privata, danneggiamento ed estorsione i carabinieri hanno denunciato, alla Procura di Agrigento, un disoccupato di 23 anni, accusato di avere minacciato di morte il padre e la sorella. Attivato, per le vittime della violenza, anche l'iter del codice rosso: il giovane è stato allontanato dalla casa familiare. Secondo l'accusa, per estorcere denaro al padre operaio, ilr agazzo, durante una discussione, ha iniziato a minacciarlo di morte puntandogli contro un cacciavite. E lo stesso, in base alle ricostruzioni dei militari dell'Arma, ha fatto contro la sorella studentessa, di un anno più grande. Preda di una furia incontenibile il ventitreenne s'è anche scagliato contro arredi e suppellettili dell'abitazione.