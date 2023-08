Comiso, 35enne non si ferma all'alt dei carabinieri: bloccato e denunciato

Non si ferma all'alt dei carabinieri e si dà alla fuga. I militari lo inseguono e lo bloccano ma l'automobilista tenta di fuggire a piedi. Bloccato nuovamente, oppone resistenza e aggredisce i militari che riescono a identificarlo: si tratta di un 35enne che è stato denunciato in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale, elevando nei suoi confronti anche la sanzione amministrativa per violazione alla norma del Codice della Strada poiché circolava con patente sospesa. In sede di rito direttissimo l’Autorità Giudiziaria, preso atto della dinamica della fuga e del comportamento, confermava la misura precautelare adottata dai Carabinieri nei suoi confronti.