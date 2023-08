Basket, finali 3X3 a Lignano Sabbiadoro: la Virtus Ragusa sconfitta dalla Sardegna nei quarti

Termina ai quarti di finale contro la Sardegna la splendida corsa della Virtus Ragusa alle finali scudetto del campionato 3x3, categoria Under 16 Maschile. Dopo un ottimo inizio targato Tumino, il terzetto ragusano ha perso un po’ d’energia in fase difensiva e non ha trovato continuità nel tiro da fuori. I Casteddai sardi hanno operato il sorpasso intorno alla metà del tempo e con grande precisione hanno sigillato la vittoria per 14-10 dalla lunetta. La Virtus, comunque, si prende l’onore delle armi. Giovanni Tumino, Salvatore Barracca, Lorenzo Mercorillo e Christian Guastella, che hanno partecipato alla spedizione in rappresentanza della Sicilia, avevano avuto un ottimo esordio, superando le prime due fasi eliminatorie e qualificandosi ai quarti, giovedì pomeriggio, grazie al successo sulla Calabria, ottenuto all’overtime (18-17). Il risultato di Lignano Sabbiadoro fa registrare comunque un saldo positivo, date le vittorie su Campania, Lombardia, Basilicata ed Emilia Romagna, e le sconfitte contro Toscana (all’esordio) e Marche. La Virtus si era qualificata per le finali nazionali dopo essersi laureata, nel luglio scorso, campione regionale a Marsala.

“Siamo contenti di essere arrivati a Lignano. Abbiamo provato a spingerci più avanti possibile - spiega a caldo Giovanni Tumino, uno dei quattro componenti della delegazione virtussina -. Purtroppo ci siamo fermati nei quarti contro la Sardegna: era una partita fattibile, ma che non siamo riusciti a svoltare nei momenti chiave. Siamo comunque orgogliosi di essere arrivati tra le prime otto d’Italia e di aver portato in alto il nome della Sicilia e di Ragusa”.