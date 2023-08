Siracusa, il rettore del Santuario ringrazia Luca Cannata per i fondi

Il Rettore del Santuario, don Aurelio Russo, nella conferenza stampa tenuta il 24 agosto 2023, ha presentato le attività del 70mo Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, ha poi ringraziato la famiglia Iannuso per essersi fatta strumento del prodigio delle Lacrime della Madonnina e ha ringraziato quanti a vario titolo sostengono il messaggio materno delle Lacrime di Maria e contribuiscono per la tutela e la promozione del suo Santuario.

In particolare, il Rettore ha ringraziato l’on. Luca Cannata il quale grazie a sui buoni uffici ha permesso di ottenere il finanziamento nazionale su beni di interesse architettonico-storico-culturale del Ministero delle infrastrutture che ha riguardato tutta l’Italia, per i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria per la conservazione e valorizzazione della Basilica della Madonna delle Lacrime per un importo di 2,5 milioni di euro.

Padre Aurelio ha ringraziato il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria (organo del Ministero infrastrutture e trasporti con sede a Palermo), tramite il proprio Dirigente Ing. Francesco Sorrentino, che ha recapitato la richiesta del Santuario e l’ha inserita tra le proposte trasmesse a Roma al Ministero Infrastrutture, che ha provveduto a confermarlo nell’elenco degli interventi finanziati.

Il Rettore sottolineando l’impegno dell’On. Luca Cannata - il quale ha sostenuto il progetto a tutela del Santuario di Siracusa - ha ringraziato anche la Regione Sicilia che ha permesso la realizzazione del Tempio Superiore della Basilica, un bene architettonico di interesse mondiale, consacrato e dedicato alla Madonna delle Lacrime da San Giovanni Paolo II, il 6 novembre 1994.