Modica, disservizi idrici a Frigintini: tecnici al lavoro

"Ancora qualche giorno di disagio per i residenti di Frigintini che soffrono per la mancanza di acqua potabile da quasi due settimane". La comunicazione arriva dal sindaco di Modica, Maria Monisteri. "Le squadre dei tecnici comunali che sono intervenute sul Pozzo Catarrì, dove è stato individuato il guasto, hanno operato e stanno continuando a farlo incessantemente per ripristinare al più presto la normalità. Purtroppo è stata rilevata una quantità anomala di fango misto a detriti che ha intasato il pozzo compromettendone la funzionalità e privando migliaia di persone di un bene così prezioso in un periodo così caldo. Per qualche giorno ancora bisognerà servirsi delle autobotti per l’approvvigionamento con la situazione che dovrebbe normalizzarsi al termine di questo intervento di manutenzione che era stato fatto l’ultima volta esattamente 10 anni fa all’inizio del primo mandato dell’allora Sindaco Ignazio Abbate. Questi disservizi - conclude il sindaco - si ripeteranno difficilmente in futuro anche perchè entro un paio di mesi verrà reso funzionante anche il terzo pozzo, il S. Angelo, che sarà al servizio della frazione modicana e di altre vaste zone rurali".