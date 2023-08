Ispica, pomeriggio all’insegna dei valori dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Pomeriggio all’insegna della solidarietà e del servizio verso il prossimo quello di mercoledì 23 agosto. Patrocinata dal Comune ispicese, in collaborazione con il CSVE (Centro Servizio Volontariato Etneo) e con la locale Sezione Associazione Nazionale Carabinieri presieduta dal Vicebrigadiere Giorgio Calabrese, si è svolta a Ispica l’iniziativa “Volontariato in festa” dedicata alla promozione del volontariato.

Di particolare rilievo è stato il momento dell’incontro con i volontari ANC presso la Sezione in Via IV novembre, che ha visto l’intervento di una moltitudine di soci e di presenze istituzionali quali Ignazio Buzzi, Ispettore ANC Sicilia, Colonnello Carmine Rosciano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, Appuntato Luigi Avveduto, delegato Cocer Carabinieri, Capitano Salvo Latino membro ANC attualmente in congedo temporaneo, e la locale Stazione dei Carabinieri di Ispica con la presenza del Maresciallo Metrangolo, che hanno ricordato e omaggiato le potenzialità di un'Associazione che ha saputo creare negli anni un'indiscussa credibilità riconosciuta a tutti i livelli di impegno sociale, culturale, di volontariato, aggregando carabinieri in servizio, in congedo, loro familiari e simpatizzanti in quella che è sentita la grande famiglia dell'Arma.

“A nome mio e di tutti i soci rivolgo un sincero ringraziamento agli organizzatori per l’invito a partecipare a questa manifestazione – ha esordito Ignazio Buzzi Ispettore regionale ANC –. La storia delle attività di volontariato nell’ambito dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha inizio sul campo con il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, che pose le basi di una profonda trasformazione associativa dei militari in congedo con nuovi ambiti e nuove forme di volontariato a sostegno della comunità, basate su cardini di pubblico interesse quali gratuità, sussidiarietà, temporaneità, professionalità. Le 101 sezioni siciliane, sono impegnate da sempre per garantire il soccorso e il sostegno alle popolazioni e oggi siamo qui – ha aggiunto – grazie al Presidente della Sezione di Ispica, V.B. Giorgio Calabrese, che ha voluto fortemente che nel territorio fosse presente una realtà a costante supporto della comunità locale”.

“Iniziativa assolutamente meritoria quella di festeggiare il volontariato – ha poi dichiarato il Colonnello Carmine Rosciano –. I membri ANC che si dedicano a questa nobile finalità che prevede il fornire supporto, sostegno, vicinanza e conforto alla popolazione, soprattutto quando colpita da calamità, tragedie, e disagi di varia natura, sono persone che forniscono il loro contributo senza nessun’altra finalità che non sia quella di natura filantropica: stare vicino al prossimo in difficoltà. C’è bisogno di una rete che sia di amore verso il prossimo, disinteressato e mosso da sentimenti di solidarietà, e l’ANC ne è piena dimostrazione”.

La visita del Colonnello è stata anche l’occasione per festeggiare l’ingresso in Associazione di un illustre cittadino rosolinese, il Dottor Salvatore Magazzù, Funzionario prima presso il Ministero della Salute e il Ministero degli Esteri e poi Funzionario Europeo, che ha avuto l’onore di ricevere la tessera ufficiale dell’Associazione Nazionale Carabinieri direttamente dalle mani del Colonnello Carmine Rosciano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa.

“Sono onoratissimo di entrare a far parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri quale socio simpatizzante – ha commentato Salvatore Magazzù –. Ho servito lo Stato presso il Ministero della Salute e degli Esteri e poi in qualità di Funzionario Europeo, acquisendo tutte quelle che sono le caratteristiche del servizio pubblico. Mi auguro che le mie esperienze maturate in 40 anni di professione, possano essere messe al servizio di questa comunità per dare una mano di aiuto a questa Associazione che svolge una nobile azione rivolta al servizio della comunità”. “Sono felice dell’ingresso del Dott. Magazzù – ha infine concluso il Capitano Salvo Latino –, che con il suo contributo rappresenterà un valore aggiunto per l’ANC, in quanto rispecchia i valori dell’Arma e del volontario quali il principio di solidarietà ed il donarsi alla collettività e al bene comune. L’importanza di questa bellissima giornata è infatti dimostrata dalla presenza del Colonnello Rosciano, dell’Ispettore Buzzi, militari della stazione locale e tante sezioni ANC della Sicilia, che con le loro azioni verso il prossimo incarnano lo spirito di Corpo, e quindi i principi su cui si fonda Arma e l’ANC. A loro va il nostro grazie”.