Siracusa in Coppa Italia contro il Ragusa: azzurri senza il sostegno della Curva 'Anna'

E' partita la prevendita per il primo impegno ufficiale per il Siracusa, previsto domenica alle 16 con il Ragusa in Coppa Italia. Gli azzurri per i primi punti della stagione scenderanno in campo con la curva Anna vuota. Si tratta dell' effetto di una squalifica che risale alla passata stagione . Gli investimenti della società per il campionato di serie D sono stati notevoli e lo dimostrano i prezzi dei biglietti, che, non sono certamente popolari per un campionato di quarta serie. Ecco i costi dei biglietti: poltroncine vip: 30 euro; tribuna Siringo 15, Gradinata Imbesi 12; Tribuna laterale 10. Ridotti : Donne e Under 13 (nati dal 2011 in poi): Tribuna Siringo: 5 Gradinata Imbesi; Tribuna laterale 2 euro. I biglietti si potranno acquistare al Bar Serafino, via Piave 128 (fino al fischio d’inizio del match); Bar Sorriso, viale S. Panagia 33 (fino alle ore 13 di domenica 27 agosto). Mentre per il settore ospiti la prevendita è fino alle 19 di sabato 26 agosto al link https://www.go2.it/evento/siracusa_vs_ragusa/6846. Intanto domani prima dell'allenamento di rifinitura in vista del confronto contro il Ragusa, il tecnico Gaspare Cacciola incontrerà i giornalisti. Poi la seduta di allenamento a porte chiuse.