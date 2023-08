Modica, Festa dello Sport nella scalinata di San Pietro

“Torna in questo 2023 la Festa dello Sport a Modica. Un vero e proprio ‘gala’ di squadre, atlete e atleti, che avranno un momento tutto loro, domani sera, dalle 21.00, nel cuore della nostra Città. Sarà una grande festa, ideata e condotta da Peppe Ragona, con Valentina Frasca. La festa dello sport modicano, si celebra quest’anno, su un proscenio bellissimo: la Scalinata di San Pietro". Lo afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri annunciando l'evento di sabato 26.

"Modica saluterà la scorsa stagione agonistica e sportiva con una passerella dedicata a chi ha saputo dare lustro alla Città, con performance di eccellenza. Ma domani, sarà anche l’occasione per augurare alle squadre e agli atleti della nostra Città, risultati ancora migliori da ottenere negli appuntamenti che verranno, campionati di squadra e gare singole che siamo. Ci siamo messi alle spalle una stagione importante, quella scorsa, che ha consolidato le certezze del nostro sport, che ha fatto scoprire nuovi talenti e regalato la contezza che la pratica sportiva a Modica, è ormai una sanissima abitudine.

Ma vogliamo anche volgere lo sguardo e dedicare attenzione ai prossimi eventi, agli appuntamenti che verranno; e l’appuntamento di domani, sabato 26 agosto, alle 21, sulla scalinata di San Pietro, è una festa dello sport e degli sportivi modicani per ciò che hanno fatto ed anche un augurio per chi regalerà altre gioie e altre soddisfazioni alla nostra Città, colorando di allegria questo ultimo sabato di agosto”.