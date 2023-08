Melodica si tuffa nel teatro: Misantropo in scena sabato 26 all'Antica Dimora "Il Sultano"

Melodica, l'associazione culturale nota per la stagione musicale omonima a Ragusa, allarga ancora i propri orizzonti abbracciando il mondo del teatro. E lo fa presentando sul palcoscenico il classico "Misantropo" da Menandro, in scena con la regia di Alessandro Sparacino per la produzione di Officinoff. L'appuntamento è per sabato 26 agosto alle ore 21, nella suggestiva cornice dell'Antica Dimora "Il Sultano" nella contrada Sottano a Punta Secca, location che ha già ospitato alcuni degli eventi estivi di Melodica nelle scorse settimane.

In questa coinvolgente avventura teatrale, il pubblico avrà il privilegio di godere del fascino senza tempo di "Misantropo", un'opera di Menandro che esplora le intricate dinamiche comiche delle interazioni umane.

Numeroso il cast in scena composto da Alessandro Sparacino, Angelo Abela, Evelina Fidone, Matteo Basile, Flavia Papa, Donata Minardo ed Emanuela Ucciardo. L’ingresso al pubblico sarà alle ore 21:00 e lo spettacolo inizierà alle ore 21:30, costo del biglietto 10 euro. L’Antica Dimora “Il Sultano” è in contrada Sottano a Punta Secca. Per info e prenotazioni contattare il numero 333 3078309.