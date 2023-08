Occupazione abusiva di una spiaggia a Scalea: sequestrati ombrelloni

Blitz alle prime luci dell'alba di Guardia costiera e polizia locale sulla spiaggia "A Sicculilla" di Scalea contro l'occupazione abusiva del demanio marittimo attraverso la presenza permanente di ombrelloni e altra attrezzatura da mare tra cui sedie, lettini e gonfiabili.

L'intervento segue di qualche giorno una segnalazione fatta pervenire alle autorità tramite il video di un cittadino diffuso sui social che documentava quanto stava accadendo im una delle spiagge più caratteristiche della Riviera dei Cedri.

I frequentatori abituali del luogo, infatti, erano soliti lasciare sull'arenile a mo' di segnaposto i propri oggetti allo scopo di mantenere lo spazio occupato anche per il giorno successivo.

Da qui la decisione di intervenire da parte degli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Maratea, competente per territorio e degli agenti della polizia municipale di Scalea che hanno sequestrato tutto il materiale.Durante le operazioni si è anche registrato qualche accenno di tensione e polemica da di alcuni dei bagnanti, mentre altri hanno fatto le congratulazioni alle forze dell'ordine. In un caso, una persona ha riottenuto la propria attrezzatura accettando di pagare la multa conseguente.