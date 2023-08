"Autori & Libri, conversando a Sampieri": domenica 27 Roberto Alajmo presenta "La Boffa allo Scecco"

Appuntamento a “Autori & Libri, conversando a Sampieri” domani, domenica 27 agosto alle 19, al Pata Pata in compagnia di un grande scrittore e giornalista, Roberto Alajmo Illustrerà, conversando con la giornalista, Chiara Scucces “La Boffa allo Scecco” (Ed. Sellerio). Un romanzo ricco di dialoghi da commedia brillante che portano il lettore a sorridere, salvo poi accorgersi che c'è poco da sorridere, in questo «piccolo mondo cinico», come lo ha definito con perfetta diagnosi Goffredo Fofi. Questa volta Giovà, guardia giurata di Partanna Mondello, rischia non poco. Indaga con i suoi modi ma comprende, prima di cadere nel baratro, che si deve fermare.