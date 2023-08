Altro raid dei vandali al cinema all'aperto di Palermo: lanciate bottiglie

Sesto raid notturno nel giro di pochi giorni nell'area recuperata del porticciolo di Sant'Erasmo di Palermo in cui si svolge Cinema all'aperto, la rassegna estiva organizzata da Terzo Millennio dal 28 luglio al 10 settembre. Nella notte tra giovedì e venerdì sono state lanciate delle bottiglie di vetro nello spazio restituito a nuova vita e che accoglie ogni sera cinefili appassionati e semplici spettatori amanti del grande schermo. "Uno spazio vigilato 24 ore su 24 da personale di sicurezza che è rimasto illeso nonostante la violenza del gesto, che si è ripetuto anche nelle prime ore del mattino, intorno alle sette, con il lancio di altre bottiglie. In entrambi i casi sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine che erano state allertate dal personale in servizio", si legge in una nota.