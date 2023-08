Modica, attivata illuminazione pubblica a Catanzarello

“Nei giorni scorsi, sono state accese le luci in contrada Catanzarello. Un ulteriore step di un lavoro che portiamo avanti da anni e che segna un altro passo in avanti del progetto che contraddistingue la nostra azione e che punta a dotare di pubblica illuminazione le zone periferiche di Modica. Si tratta - afferma il sindaco, Maria Monisteri - di un atto fortemente significativo non solo per chi risiede nella zona ma anche per l’intera Città. Ed altri sono in cantiere nell’immediato futuro, Sant’Ippolito ad esempio, e a medio termine”

Ignazio Abbate, presidente I commissione ARS, dichiara: “Da sindaco prima e da parlamentare regionale adesso, credo molto in tutte quelle azioni che producono sicurezza per la popolazione. Avere la pubblica illuminazione in una zona densamente popolata come Catanzarello, significa potere garantire sicurezza ai residenti, deterrente contro i malintenzionati ma anche sicurezza nella circolazione viaria. E questo è solo un altro passo verso un progetto di pubblica illuminazione più ampio. Presto la luce ‘pubblica’ arriverà in altre aree rurali e sono già in fase avanzata gli iter procedurali”