Piazze di spaccio a Siracusa, preso col crak: segnalato in Prefettura

Continuano a Siracusa e provincia i controlli finalizzati alla lotta allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare, agenti del Commissariato “Ortigia”, nella mattinata di ieri, nel corso di un controllo nella nota piazza di spaccio siracusana di via Santi Amato, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 31 anni trovato in possesso di 3 dosi di crack.

Nell’ambito del servizio, sono state rinvenute e sequestrate a carico di ignoti, sempre in via Santi Amato, 7 dosi di crack, 1 dose di cocaina e 13 dosi di marijuana.