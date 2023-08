Ladro seriale bloccato ad Avola dopo inseguimento: è in carcere

Una task force del Commissariato di Avola impiegata in appositi servizi notturni volti al contrasto dei reati predatori. La polizia ha arrestato in flagranza un soggetto di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di furto pluriaggravato e porto abusivo di armi poiché sorpreso mentre si introduceva, dopo aver divelto la porta posta sul retro, all’interno di un’attività commerciale sita in via Siracusa al fine di asportare il denaro riposto all’interno del registratore di cassa.

In particolare, i poliziotti notavano il giovane, conosciuto agli operatori per ben 13 recenti analoghi episodi per i quali è stato indagato, aggirarsi a bordo di una bicicletta in prossimità del retro dell’attività.

A seguito dell’appostamento, dopo pochi minuti il reo veniva visto uscire precipitosamente dal luogo del delitto a bordo della stessa bicicletta. Pertanto, i poliziotti lo inseguivano nelle vie cittadine e, con non poche difficoltà, riuscivano ad arrestarlo.

A seguito della perquisizione, inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello con lunghezza complessiva di 15 centimetri.

Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa Circondariale “Cavadonna” in attesa della convalida.