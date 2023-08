Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Questura di Siracusa hanno denunciato una donna di 42 anni per i reati di resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

La stessa si era presentata al corpo di guardia della Questura inveendo e minacciando il poliziotto del corpo di guardia e, per tali motivi, è stata allontanata, con non poche difficoltà, dai poliziotti intervenuti.