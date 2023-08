Brucia un terreno a Floridia, il fuoco a pochi passi dal liceo Scientifico

Un incendio è scoppiato oggi poco prima delle 13 in via Grazia Deledda a Floridia. Il fuoco è divampato in un lotto di un terreno incolto, al confine tra il liceo Scientifico Leonardo da Vinci ed una serie di ville che insistono sulla zona. Sono stati i residenti a dare l'allarme ai vigili del fuoco che sono arrivati con due squadre a Floridia. L'intero spazio in fiamme si è trasformato in cenere, ma il fuoco, grazie all'intervento dei pompieri, non ha raggiunto, nè la scuola, nè le abitazioni di via Deledda. Anche in questo caso con l'incendio al 'circuito', sarebbe stata la mano dell'uomo a colpire.