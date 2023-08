Fabi: undici banche rapinate in Sicilia in un anno: è emergenza

Non si ferma l'emergenza rapine in banca in Sicilia e la FABI, il principale Sindacato del Settore Bancario, parla ormai di piena emergenza e punta il dito verso le banche che sottovalutano il problema, dopo l'ennesimo colpo avvenuto ieri ai danni dell'agenzia di Unicredit a Giardini Naxos dove tre malviventi si sono introdotti, a sportello chiuso, forzando una porta e facendosi consegnare oltre 160.000 euro. "Siamo a undici rapine nel 2023 in Sicilia e il fenomeno non conosce sosta con le banche che continuano a sottovalutare il problema non comprendendo che la situazione è sfuggita di mano. È quanto affermano Gabriele Urzi Dirigente Nazionale FABI e Massimo Pellegrino Segretario Responsabile FABI Messina - che sottolineano come sia costantemente in pericolo l'incolumità di dipendenti e clienti. Ci si ostina a non volere prendere provvedimenti seri e risolutivi. In particolare, per Unicredit, visto il ripetersi di rapine a distanza di poco tempo (sempre a Messina l'agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto era stata rapinata giorno 1 agosto), chiederemo il ripristino della guardiania armata nelle piazze più sensibili".