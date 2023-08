Muore a Taormina 24 ore dopo un incidente stradale

Una donna di 77 anni e' morta in ospedale a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri a Taormina. L'incidente si e' verificato intorno alle 17,45, in piazza Cacciola, una strada periferica del centro storico di Taormina. La donna, Reba Royneta Jean Di Nicola, originaria del Texas, sposata con un taorminese, era a bordo di una Fiat Seicento guidata dal marito di 74 anni che, per cause in corso di ricostruzione, ha perso il controllo dell'auto che e' andata finire contro tre vetture in sosta. I due anziani sono stati subito soccorsi e portato in ospedale. Per la donna non c'e' stato nulla da fare, nella tarda serata e' deceduta. E' arrivato in ospedale in codice rosso anche il marito che ha riportato fratture e che e' stato ricoverato nel reparto di traumatologia. I rilievi sull'incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Taormina che sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'auto e l'autopsia sulla donna che sara' eseguita nei prossimi giorni.