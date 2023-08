“Notti di BCsicilia”, a Modica visita guidata alla mostra “Lucio Cesare”

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 28 agosto alle 21, a Modica la visita guidata a Palazzo della Cultura in Corso Umberto alla mostra “Lucio Cesare a Modica”. Dopo gli interventi di Maria Monisteri, Sindaco di Modica, Laura Pisana , presidente del Lions Club Modica, Adriano De Nicola, presidente della zona 21 del distretto Lions Sicilia, Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita che sarà guidata da Giovanni Di Stefano, archeologo. L'iniziativa dell'associazione BC Sicilia in collaborazione con i Lions club della zona 21 (Ragusa Host, Modica, Scicli Plaga Iblea e Ragusa Valli Barocche) è stata organizzata per valorizzare i beni culturali del territorio ibleo ed in particolare la presenza degli antichi romani. Il Museo Civico di Modica, dedicato a Franco Libero Belgiorno, espone dal luglio scorso una testa di marmo bianco di Lucius Vipsanius Agrippa, sfortunato nipote e figlio adottivo di Augusto. Lucio Vipsanio Agrippa, figlio di Giulia e di Marco Vipsanio Agrippa (luogotenente e genero dell’imperatore), nacque nel 17 a.C. Augusto lo adottò, con il fratello Gaio, per assicurarsi la successione dinastica nell’ambito della non facile trasmissione del potere. Paolo Orsi nel 1909 acquista per il Museo di Siracusa una «testa marmorea romana», posseduta da Cesare Giardina Rizzone di Modica. Il ritratto proviene dall’altopiano modicano, località Pozzo Cassero a nord di Cava Ispica, dove è probabile che insediamenti rurali sparsi siano stati costruiti durante i primi secoli della nostra era.