Marina di Ragusa, scontro fra una moto e un'auto: grave centauro di Scicli

E' stato trasportato in elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania un centauro 40enne di Scicli coinvolto in un incidente stradale verificatosi questa mattina alle porte di Marina di Ragusa. L'uomo era a bordo della sua moto di grossa cilindrata che, per cause da accertare, si è scontrata con un'Alfa 147 condotta da un anziano. Le conseguenze più gravi per il centauro. Il conducente dell'auto è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato ricoverato all'ospedale di Ragusa. Sul luogo dell'incidente, il personale del 118 e la Polizia locale di Ragusa per ricostruire la dinamica dello scontro.