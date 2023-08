Banche. Rapina ad Unicredit Giardini, Fabi: 11 colpi in un anno in Sicilia

Non si ferma l’emergenza rapine in banca in Sicilia e la FABI, il principale Sindacato del Settore Bancario, parla ormai di piena emergenza e punta il dito verso le banche che sottovalutano il problema, dopo l’ennesimo colpo avvenuto ieri ai danni dell’agenzia di Unicredit a Giardini Naxos dove tre malviventi si sono introdotti, a sportello chiuso, forzando una porta e facendosi consegnare oltre 160.000 euro.

“Siamo a undici rapine nel 2023 in Sicilia e il fenomeno non conosce sosta con le banche che continuano a sottovalutare il problema non comprendendo che la situazione è sfuggita di mano. È quanto affermano Gabriele Urzi Dirigente Nazionale FABI e Massimo Pellegrino Segretario Responsabile FABI Messina - che sottolineano come sia costantemente in pericolo l’incolumità di dipendenti e clienti. Ci si ostina a non volere prendere provvedimenti seri e risolutivi. In particolare, per Unicredit, visto il ripetersi di rapine a distanza di poco tempo (sempre a Messina l’agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto era stata rapinata giorno 1 agosto), chiederemo il ripristino della guardiania armata nelle piazze piu’ sensibili. Non sfugge a nessuno che le modifiche ad alcune forme di sostegno al reddito e la perdurante crisi economica abbiano portato ad un aumento di episodi criminosi. I fatti avvenuti dall’inizio dell’anno sono inquietanti e molti colpi in banca sono caratterizzati da sequestro di clienti e dipendenti con intollerabili atti di violenza. Forse qualcuno aspetta che ci scappi il morto? Occorrono massicci investimenti in sicurezza da parte delle banche prima che accada qualcosa di veramente grave aumentando la prevenzione da parte delle banche che si affidano ormai ad impianti di videoregistrazione e ad altri apprestamenti tecnologici di sicurezza che, come risulta evidente, servono veramente a poco.