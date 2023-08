Calcio, Coppa Italia: il Modica domani a Santa Croce

Prima uscita stagionale per il Modica domani a Santa Croce Camerina per la gara di Coppa Italia. Mister Giancarlo Betta non potrà contare sugli squalificati Ababei, Paolo Genovese e Incatasciato.

Questi i convocati per il match di domenica, inizio ore 16:

Portieri:

Genovese L., Marino

Difensori:

Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni

Centrocampisti:

Alfieri, Cicero, Falla, Guerci, Palermo, Prezzabile

Attaccanti:

Agodirin, Grasso, Kebbeh, Randis, Savasta