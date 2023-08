Fa tappa a Canicattini Bagni “Last East Sicily” primo motoraduno itinerante per conoscere le bellezze della Sicilia

Farà tappa a Canicattini Bagni, domenica 27 agosto, “Last East Sicily”, il primo motoraduno itinerante che promuove le tradizioni e la bellezza dei luoghi della Sicilia.

L’appuntamento con le due ruote, organizzato dall’ASD Motoclub Rosolini presieduto da Carmelo Occhipinti e aderente alla FMI Sicilia, con la collaborazione di alcuni dei Comuni del sud est dell’isola, tra questi Canicattini Bagni, dal 25 al 27 agosto 2023, partendo da Rosolini è incentrato su tre percorsi turistici toccando anche Noto, Avola e, appunto, la “Città del Liberty e della Musica”, come ricordano l’Assessore al Turismo Sebastiano Gazzara e l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, che la settimana scorsa hanno preso parte alla presentazione della manifestazione portando i saluti e gli apprezzamenti del Sindaco Paolo Amenta.

«Ogni percorso ha le sue peculiarità storiche, artistiche ed enogastronomiche che per quanto ci riguarda sono la bellezza dei nostri luoghi sugli Iblei, il liberty, la musica, la “nepeta e le nfigghiulàte” – sottolineano gli Assessori Gazzara e Di Mauro -. A Canicattini Bagni, dove in concomitanza con questo primo motoraduno turistico domenica 27 agosto si svolge la giornata finale del nostro 40° Raduno Bandistico con Bande di grande levatura ed ospiti internazionali, sin dalla mattina, pertanto, si raduneranno nel centro storico gli oltre cento motociclisti che prendono parte a “Last East Sicily”, colazione, visita della città per conoscere il nostro patrimonio Liberty, visita al Museo TEMPO, del Tessuto, dell’’Emigrazione e della Medicina Popolare, e naturalmente tanta Musica con le Bande del Raduno. Un viaggio sulla due ruote che diventa così Turismo per conoscere luoghi e quel patrimonio storico, culturale e del cibo di qualità con i prodotti tipici locali, spesso purtroppo sconosciuto ai tradizionali circuiti turistici».

L’iniziativa dell’ASD Motoclub Rosolini, inoltre, è stata inserita come quinta tappa del prestigioso Trofeo Turistico Regionale FMI Sicilia che vede protagonisti motociclisti, vespisti e appassionati di scooter.