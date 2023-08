Guerra aerea non si ferma, condominio di Mosca colpito da un drone

Mentre i combattimento sul terreno continuano ad arenarsi nell'Ucraina occupata, prosegue il duello aereo notturno fra Kiev e Mosca, con missili e droni che attaccano obiettivi del nemico sul territorio dei due Paesi.

Durante la notte e al mattino due droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea russi sopra le regioni di Bryansk e Kursk, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca.

"Il 27 agosto, di notte e al mattino, il regime di Kiev ha fatto un altro tentativo di attacco terroristico sul territorio della Federazione Russa utilizzando droni. Due velivoli senza pilota sono stati individuati e distrutti in volo dalle forze di difesa aerea sul territorio delle regioni di Bryansk e Kursk", si legge nel comunicato del ministero.

Un altro drone ha colpito un condominio nella regione russa di Kursk, che confina a ovest con l'oblast ucraino di Sumy: le finestre sono state rotte su alcuni piani, anche i vetri dell'edificio dell'Università agraria statale sono stati danneggiati. Lo ha riferito il governatore Roman Starovoit

citato da Ria Novosti che pubblica l'immagine del palazzo centrato dal velivolo senza pilota.

D'altra parte, la difesa aerea russa ha abbattuto un drone nella regione russa di Bryansk. Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione Alexander Bogomaz, come riporta The Kyiv Independent.