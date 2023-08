Morgan insulta il pubblico al Parco di Selinunte: "Avete rotto il cazzo" (IL VIDEO)

"Avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni". Così Morgan ieri sera ha insultato il pubblico che era arrivato al parco archeologico di Selinunte per ascoltare il suo concerto-lezione 'Segnali di vita e di arte' dedicato a Franco Battiato. Quello di Morgan era l'ultimo appuntamento del Festival della bellezza, dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Lo spettacolo a pagamento è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l'ira dell'artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto: "Sei fuori tema". "Avete avuto abbastanza voi adesso - ha risposto Morgan, in piedi sul palco rivolgendosi al pubblico - avete avuto troppo, per le ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto". Rivolgendosi a qualcuno del pubblico che lo aveva invitato a suonare, Morgan ha detto: "Vai a casa tua, non te lo meriti lo spettacolo, sei molesto, sei venuto a rompere i coglioni". E ha aggiunto: "Siete stupidi, la società è una merda", mentre dal pubblico si sono levate voci che lo invitavano a cantare. "Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez... frocio di merda", ha proseguito rivolgendosi a una persona del pubblico. Dopo l'acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo. LO SHOW FUORI PROGRAMMA DI MORGAN VIDEO