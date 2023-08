Attentato a Gallipoli, in fiamme 10 autocompattatori

Dieci autocompattatori sono stati distrutti dalle fiamme nel deposito della Gial Plast, azienda di trattamento smaltimento rifiuti e igiene ambientale della provincia di Lecce. I mezzi erano parcheggiati alla periferia di Gallipoli, Contrada masseria bianca. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione delle fiamme. Non si tratta del primo episodio. Se la scorsa notte e' stato colpito il deposito dell'azienda, nei mesi scorsi era stato colpita la sede di Taviano, sempre in provincia di Lecce. Anche in quel caso le fiamme hanno distrutto numerosi mezzi. I carabinieri sono al lavoro anche per comprendere se i due episodi, come si sospetta, siano collegati tra loro.