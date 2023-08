San Giorgio a Cremano, entra in una scuola e ruba zainetti e pannolini: va ai domiciliari

Si è introdotto in una scuola rubando zainetti, pannolini e sapone, ma è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato: è finito ai domiciliari Rosario D'Ambra, 41enne di San Giorgio a Cremano già noto alle forze dell'ordine.L'uomo ha scavalcato la recinzione di una scuola in via Pini di Solimene e forzato una delle porte d'ingresso. Poi ha portato via 30 zainetti, pannolini, sapone liquido e creme varie. L'effrazione è stata segnalata al 112 da alcuni cittadini che avevano visto qualcuno scavalcare furtivamente.Dopo una breve ispezione nell'istituto, i militari hanno trovato D'Ambra in strada, nascosto dietro ad un muretto. La refurtiva è stata restituita, il 41enne è stato sottoposto ai domiciliari inattesa di giudizio. (