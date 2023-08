Il ministro Urso a Lampedusa: "All'hotspot situazione insostenibile"

"La mia visita è un segno di attenzione da parte del Governo". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha visitato l'hotspot di Lampedusa, in contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 4.267 migranti, a fronte di una capienza di 300-400 posti. "La situazione è sotto gli occhi di tutti ma deve essere l'Europa a darci una mano per potere gestire al meglio questo fenomeno", ha sottolineano Urso, che ha aggiunto: "La situazione qui è insostenibile, bisogna trovare delle soluzioni". Il ministro era accompagnato dal prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e dal sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. Dopo una visita all'hotspot ha effettuato un sopralluogo nel molo Favaloro.

"L'Europa deve capire che l'Italia non può essere lasciata sola in merito al fenomeno migratorio. Questa è la porta d'ingresso dell'Europa e l'Europa deve intervenire con noi".Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti a margine della visita dell'hotspot di Lampedusa. "Ho ascoltato gli operatori - ha detto Urso - il prefetto e tutte le altre autorità competenti per cercare di capire cosa si possa fare di più e di meglio. Anche alla luce dei provvedimenti che i ministri Salvini e Piantedosi prenderanno nelle prossime settimane". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti