E' morto il giornalista trapanese Alessandro Vento, 45 anni, esperto di sistemi editoriali. Aveva lavorato per anni in RCS Mediagroup e in molti paesi, dagli Stati Uniti alla Lituania, con la società D-Share. La sua ultima iniziativa é stata Sallo!, una app di informazione, nata a Palermo lo scorso febbraio, di cui era editore. "Avevamo brevemente lavorato insieme alla fine degli anni '90" - dichiara in una nota il segretario di Assostampa Vito Orlando - "al quotidiano palermitano Oggi Sicilia e, seppur giovanissimo, già emergevano le sue grandi qualità, che unite a un'intelligenza straordinaria, lo portarono subito verso più alti palcoscenici. Se ne è andato troppo presto".