Questa mattina la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha concluso lo sbarco di tutti e 168 i migranti soccorsi, inclusi minori non accompagnati e famiglie con bambini, nel porto di Brindisi. Dopo i salvataggi effettuati giovedì scorso, le autorità italiane avevano assegnato a Msf questo porto come luogo sicuro per i sopravvissuti. Lo rende noto la stessa Ong.