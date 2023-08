Aeroporto di Trapani chiuso, 6 voli dirottati su Palermo: alle 20 riapre

La sospensione dell'attività all'aeroporto di Trapani Birgi è prevista fino alle ore 20. Lo riferisce il presidente dell'Airgest Salvatore Ombra, contattato dall'Italpress in merito all'incendio nei pressi dell'aeroporto che ha provocato nel pomeriggio la chiusura dello scalo.

"La situazione è sotto controllo - spiega Ombra -. Ci sono gli ultimi focolai in fase di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. É in corso l'ispezione della pista per consentire poi la pulizia, proveremo ad anticipare la riapertura". Complessivamente i voli dirottati su Palermo sono 6.