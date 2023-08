Modica, festa dello sport 2023 in archivio con la polemica sul mancato invito dell'Academy Airone

Va in archivio la Festa dello Sport 2023 che ha confermato l’aria di entusiasmo che avvolge il Modica Calcio.

"Abbiamo sensazioni e percezioni sicuramente positive attorno al Modica Calcio -dichiarano i vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza -. Registriamo il supporto di tutta la città in tutte le sue componenti, ad iniziare dalla politica, con l’onorevole Ignazio Abbate che si è dimostrato vicino alla società, il Sindaco Maria Monisteri promotrice di un iniziativa lodevole con l’accoglienza di squadra e società presso l’aula consiliare di Palazzo San Domenico e tutta la giunta con l’acquisto degli abbonamenti per la stagione 23-24. Il tessuto socio-economico della città con quasi 50 tra le più importanti aziende cittadine che sostengono il Modica calcio. Il tifo organizzato e non, sempre pronto a manifestare il proprio affetto a partire dalla partita odierna a Santa Croce e poi le famiglie, perché oggi il Modica Calcio può disporre di un settore giovanile quale l’Academy Modica Airone con 300 famiglie che hanno scelto per i propri ragazzi i colori rossoblu”

Ma la Festa dello Sport 2023 riserva anche un elemento "amaro": il mancato invito proprio dell’Academy Modica Airone, una società che opera nello sport e nel sociale da 32 anni e che vanta il più grosso settore giovanile modicano, oltre ad essere uno tra i migliori in provincia e a livello regionale, con oltre 300 iscritti, che quest’anno si appresta a disputare campionati élite (solo 2 squadre in provincia) e campionati regionali che la porteranno ad essere l’unica realtà calcistica giovanile a rappresentare Modica al livello regionale. Sicuramente una realtà come questa non poteva e non doveva essere dimenticata