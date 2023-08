Il Siracusa 'stecca' alla prima, al 'De Simone' vince il Ragusa che passa il turno di Coppa

Il Siracusa stecca la prima gara ufficiale. Perde il derby in casa contro il Ragusa di Ignoffo ed esce fuori dalla competizione. Finora il club a dimostrazione di ciò che si è visto in campo, ha 'venduto' solttanto fumo ai tifosi. Nomi importanti in azzurro, ma di già con una certa età: più vicini alla 'pensione' calcistica che all'agonismo che serve in seri D. Quello di oggi è stato un brutto Siracusa che fa rimpiangere alcuni pilastri della scorsa stagione, come Ficarotta. Contro il Ragusa qualche lampo di Russotto e Arcidiacono. Ma i lampi lasciano il tempo che trovano. Ancora troppo presto per dare giudizi, ma questo Siracusa di competitivo non ha nulla se non i soldi spesi dal club con l'obiettivo di rafforzare la squadra rispetto alla passata stagione.

Sono gli azzurri a passare in vantaggio al 29' con Maggio. La gioia del gol dura soltanto 4 minuti, perchè il Ragusa al 33' agguanta il pareggio con Garufi. Si va al riposo con le due squadre in pieno equilibrio. Nella ripresa timide occasioni d'attacco dei padroni di vasa, ma sono gli Iblei a dimostrare di essere affiatati e di avere un 'ottima organizzazione gioco. A 18 minuti dalla fine arriva la doccia scozzese con tguccio che firma l'1 - 2. Il Siracusa non recupera nel finale ed è il Ragusa a passare al prossimo turno di Coppa Italia.