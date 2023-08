Incendio a Passo del Bambino ad Alia: in fumo alcune case rurali

I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono stati impegnati tutto il giorno per circoscrivere un incendio divampato nella zona del Passo del Bambino lungo la strada provinciale 7. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari si macchia mediterranea. Alcune case rurali sono andate in fumo. "Grazie all'intervento dei vigili del fuoco - dice il sindaco Antonino Guccione - l'incendio è sotto controllo e sono in corsol e operazioni di bonifica".